Come la Juventus ha convinto Kolo Muani: quella telefonata con Motta…

Come Thiago Motta ha convinto l’attaccante francese.

La Juventus ha messo a segno un colpo importante assicurandosi le prestazioni di Kolo Muani, ma dietro questa operazione di mercato c’è stata una strategia accurata e, soprattutto, una chiave decisiva: il colloquio del giocatore con Thiago Motta.

Il calciatore francese, desideroso di fare un passo ponderato per il prosieguo della sua carriera, ha voluto parlare personalmente con gli allenatori delle squadre più interessate a lui.

Tra i colloqui più rilevanti, spiccano quelli con Sergio Conceição, che lo aveva già allenato ai tempi del Nantes, con Ange Postecoglou e con Rúben Amorim, allenatori rispettivamente di Tottenham e Manchester United.

Tuttavia, è stato Motta, con una telefonata, a convincerlo a scegliere il progetto bianconero.

La telefonata di Motta: come Kolo Muani è arrivato alla Juventus

Thiago Motta è riuscito a presentare il progetto della Juventus come il più adatto per garantire a Kolo Muani continuità e crescita. In un momento cruciale della sua carriera, queste parole sono state decisive per orientare la scelta dell’attaccante.

Non meno importante è stata la posizione della società, che ha confermato la sua volontà di investire interamente su Kolo Muani, accettando di pagare il suo stipendio senza l’intervento del Paris Saint-Germain, proprietario del cartellino. Questo gesto ha rafforzato ulteriormente la fiducia del giocatore nel progetto bianconero.

Con l’arrivo di Kolo Muani, la Juventus aggiunge al proprio attacco un elemento di grande talento e prospettiva. Resta ora da vedere se le promesse fatte a tavolino si concretizzeranno sul campo, ma l’entusiasmo attorno a questa operazione lascia ben sperare i tifosi bianconeri.