Fiorentina, Ferrari: “Palladino? Non abbiamo sentito nessun altro allenatore”

Le parole di Alessandro Ferrari.

La sconfitta per 2-1 contro il Monza nel posticipo della ventesima giornata ha scosso l’ambiente in casa Fiorentina.

Il direttore sportivo Daniele Pradè al termine della partita contro i biancorossi aveva utilizzato parole piuttosto forti per analizzare il momento dei Viola.

Queste erano state le sue parole: “Non sono amareggiato, sono proprio incazzato. Così non va bene, mancano dieci giorni alla fine del mercato e se c’è qualcuno con il mal di pancia, che ce lo venga a dire che troviamo una soluzione. Abbiamo perso la nostra identità, non va più bene e si cambia regime. Si arriva la mattina e si va via la sera tardi”. (clicca qui per le dichiarazioni complete)

Alle parole di Pradè sono seguite quelle di Alessandro Ferrari, intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione di Folorunsho, nuovo arrivato in casa Viola dal Napoli e già sceso in campo contro il Monza.

--> -->

Fiorentina, le parole del DG Ferrari

Intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione di Folorunsho, il direttore generale della Fiorentina ha dichiarato: “Ho sentito il Presidente nella notte americana. Mi ha chiesto di dire a tutti che il gruppo è unito e convinto di uscire insieme da questo periodo”.

Sulla posizione di Raffaele Palladino ha aggiunto: “Siamo sesti in classifica con una partita da recuperare. Con mister Palladino non c’è nessun problema. Non abbiamo sentito o chiamato nessuno”.

Ferrari: “Usciremo da questo momento con il mister”

Alessandro Ferrari, dopo aver ammesso di aver parlato con il presidente Rocco Commisso, ha parlato della volontà della società di uscire insieme alla squadra da questo momento complicato.

Queste le sue parole: “Vogliamo uscire da questo momento difficile. Ne usciremo come gruppo, come squadra, con il mister e con i giocatori che ci sono e che arriveranno per darci una mano”.