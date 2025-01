Le parole di Claudio Ranieri in conferenza stampa prima di Roma-Genoa, in programma venerdì 17 gennaio.

In attesa del recupero di questa sera, mercoledì 15 gennaio, tra Inter e Bologna, la Roma si prepara a ospitare il Genoa per il match di venerdì 17.

I padroni di casa cercano di proseguire il filotto di risultati utili dopo il pareggio conquistato contro il Bologna, con un emozionante due a due.

Vittoria per gli ospiti nell’ultima uscita in campionato: il Genoa ha trovato i tre punti battendo 1-0 il Parma.

A due giorni dalla partita, Claudio Ranieri ha presentato la sfida in conferenza stampa.

Roma, le parole di Ranieri in conferenza stampa

L’allenatore giallorosso ha esordito parlando dei recuperi e dell’avversario: “Con un centrocampo a tre siamo più pragmatici, però le preventive che chiedo io partono dai difensori, che non devono far partire le punte. Il Genoa è una squadra compatta, determinata. Chiudono bene gli spazi e ripartono velocemente. Pellegrini può lasciare? Tutto è possibile, ma non credo. Se dovesse venire una squadra e lui è contento di andare, ma vale per tutti, lo lasceremo. Onestamente non credo, è una mia sensazione“.

Poi, ha continuato, su Soulé: “Credo molto in lui, sono convinto che sia un giocatore del futuro della Roma. Sta migliorando dal punto di vista pratico. Sicuramente resta qui con noi. Tifosi? Mi dispiace che non saranno con noi, il tifo, per tutte le squadre, è la cosa più bella che possa esserci. Baldanzi? È molto importante per noi, quando è coinvolto ci da una grande mano“.

Su Rensch e Alberto Costa: “Non parlo di mercato, né tantomeno di giocatori che escono sui giornali. La Roma cerca un giocatore da non sbagliare, che possa giocare sia a destra che a sinistra.”

L’obiettivo: “Io sto promettendo lavoro e sacrificio, dobbiamo dare alla Roma un’identità bella e sicura. Dobbiamo far sì che i tifosi siano orgogliosi. Lotteremo su tutti i fronti, poi vedremo, se gli altri saranno più bravi di noi lo ammetteremo. Lo sport è bellissimo per questo. Dovremo essere sul pezzo ogni volta, dobbiamo recuperare le energie fisiche e nervose”.

Sulle vittorie in trasferta: “È un problema di attenzione, e mi dispiace questo. Io oltre che lavorarci sopra non so cosa farci, lì sono i ragazzi che devono farci attenzione”.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO.