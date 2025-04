Da Bacca a Tevez, i retroscena di mercato tra Paratici e il Milan

Alcuni dei retroscena di mercato tra il Milan e Paratici ai tempi della Juventus

Raggiunto l’accordo verbale, ora mancano da definire solo gli accordi legali per la stesura dei contratti, per la definizione di eventuali clausole (way out in caso di squalifiche) e per le collegate pratiche burocratiche: questa la situazione attuale tra Paratici e il Milan.

Alla ricerca di un nuovo direttore sportivo, la società rossonera ha individuato nell’ex Juventus il profilo più adatto. La strada è tracciata ma bisognerà ancora attendere per l’annuncio ufficiale, per il quale potrebbe volerci ancora diverso tempo (giorni, settimane o anche mesi).

Per lui, si tratterebbe di un ritorno in Italia. Negli ultimi anni, sono stati diversi i retroscena e le trattative di mercato tra il Milan e Fabio Paratici (ai tempi della Juventus).

Il più recente riguarda l’affare Bonucci: dai bianconeri ai rossoneri, per poi tornare dopo un anno a Torino. Ricordate? In quella trattativa vennero coinvolti anche Caldara e Higuain che passarono così dall’Allianz Stadium a San Siro.

L’arrivo di Tevez “annunciato” da un lavapiatti

Estate 2013. Carlos Tevez è pronto a lasciare l’Inghilterra e il Manchester City destinazione Serie A: le due possibili destinazioni? Milan e Juventus. Promesso sposo ai rossoneri, l’affare si complica e subentra così il club bianconero (all’epoca campione d’Italia in carica).

Organizzata un cena in segreto a Londra, nel cuore della notte, la trattativa si chiude in poche ore davanti a un piatto e un calice di vino. Dentro quella sala privata nessuno poteva entrare…tranne lo chef. Lo stesso che, poco più tardi rivela a un suo lavapiatti italiano la buona riuscita dell’affare. Notizia che poi non è stata raccontata prima dell’ufficialità per evitare di alterare i rapporti con il Manchester City. Il resto, è storia recente: Tevez firma con la Juventus e vive due anni indimenticabili.

Il nodo Bacca

Non solo Tevez. C’è un altro attaccante che riguarda il mondo Milan: il suo nome è Carlos Bacca. Estate 2016: protagonisti Fabio Paratici e Beppe Riso, intermediario che stava gestendo le trattative per il calciatore colombiano, in quel momento ai rossoneri. “Stiamo chiudendo per Bacca al West Ham”, aveva annunciato l’agente. Il dirigente bianconero stava trattando per cedere Simone Zaza. Fra le squadre interessate a lui, c’era proprio il club inglese che lo valutata come un’alternativa. Allora Paratici provò a sbrigarsela così con Riso: “Se Bacca va al West Ham, allora Zaza può andare al Milan”.

Nessuna risposta positiva lato Milan, allora si andò verso questa direzione. Paratici chiamò l’agente di Bacca dicendo di volerlo portare a Torino e convincendolo in pochi secondi (“Preferisci il West Ham o la Juventus?”). Dal momento che Bacca non poteva più andare al West Ham, si aprirono le porte per portare Zaza in Inghilterra. Paratici, partito per Madrid dall’Italia poche ore prima, nel tardo pomeriggio prese un altro volo verso Londra e si fece trovare pronto alla chiamata di Vincenzo Morabito, intermediario vicino alla società degli Hammers (che poche ore prima non sapeva nulla): “È vero, Bacca è saltato! Ora devo trovare un attaccante per il West Ham”. Come finì la questione? Zaza andò in Inghilterra, mentre Bacca virtualmente bloccato dai bianconeri, rimase al Milan.