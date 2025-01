Inter, la probabile formazione contro il Bologna

Le probabili scelte di Inzaghi per il match di San Siro.

Scende in campo l’Inter per il recupero della diciannovesima giornata di Serie A.

L’avversario è il Bologna di Vincenzo Italiano.

I nerazzurri sono reduci dalla sconfitta in finale di Supercoppa Italiana a Riyad contro il Milan per 2-3. Delusione, però, subito riscattata dalla vittoria in casa del Venezia per 1-0 firmata Matteo Darmian.

Di seguito le probabili scelte di Simone Inzaghi.

La probabile formazione dell’Inter

Simone Inzaghi per il match contro i rossoblù punta sul rientro dal primo minuto di Dimarco e Thuram mentre Darmian, autore del gol decisivo nella vittoria di misura contro il Venezia, dovrebbe trovare posto come braccetto di destra a fianco di De Vrji e Bastoni. A centrocampo, viste le assenze di Calhanoglu e Mkhitaryan dovrebbero giocare Barella Asllani e Zielinski.

INTER (3-5-2) la probabile formazione: Sommer; Darmian, De Vrji, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi

Dove vedere Inter-Bologna

La partita tra Inter e Bologna, in programma mercoledì 15 gennaio alle ore 20.45 a San Siro, sarà visibile in tv su Dazn.

Sarà inoltre possibile seguire il match in diretta streaming su Sky Go.