Le probabili scelte di Vincenzo Italiano.

Il Bologna torna in campo per il recupero della diciannovesima giornata di Serie A.

L’avversaria della squadra di Vincenzo Italiano è l’Inter di Simone Inzaghi.

I rossoblù sono reduci dal pareggio interno contro la Roma, subito all’ultimo secondo dal rigore di Artem Dovbyk che ha sancito il 2-2 finale.

Di seguito le probabili scelte di formazione di Vincenzo Italiano,

Bologna, la probabile formazione contro l’Inter

Vincenzo Italiano per il match contro l’Inter dovrebbe puntare su Casale, chiamato a sostituire una pedina importante come Lucumì squalificato. Ferguson, Odgaard e Dominguez si giocano due maglie sulla trequarti. Orsolini titolare a destra. In attacco resta vivo il ballottaggio tra Castro e Dallinga.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Casale, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Ferguson, Dominguez; Dallinga. All. Italiano

Dove vedere Inter-Bologna

La partita tra Inter e Bologna, in programma mercoledì 15 gennaio alle ore 20.45 a San Siro, sarà visibile in tv su Dazn.

Sarà inoltre possibile seguire il match in diretta streaming su Sky Go.