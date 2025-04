Prime pagine: “Tiro allo Scudetto”; “Una manita”

La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella giornata di oggi, domenica 27 aprile 2025

Dopo due giorni di sosta per i funerali di Papa Francesco, ritorna in campo la Serie A con la 34ª giornata.

Ben 7 partite in programma per la domenica, con tanti match decisivi per la classifica.

I due più importanti saranno Inter-Roma e Napoli-Torino, per giocarsi lo scudetto: le prime pagine sportive si concentrano proprio su questo.

Di seguito i titoli dei principali quotidiani sportivi italiani.

La Gazzetta dello Sport titola proprio sulla sfida a distanza tra Inter e Napoli. Un duello all’ultimo punto con le due squadre a pari punti a cinque giornate dal termine. Con taglio alto, spazio ai funerali di Papa Francesco, mentre più in basso il ricordo dell’ex Inter Jair e il punto sulla Juventus in vista della sfida con il Monza.

Il Corriere dello Sport, a sua volta, parla dello scontro Inter-Napoli. L’Inter contro una Roma che in campionato non perde addirittura dal 15 dicembre contro il Como, il Napoli contro il Torino per tentare l’allungo. In basso, spazio alla Juventus e sulla sinistra alla questione legata al rinvio di Atalanta-Lecce.

Tuttosport, infine, si concentra sulla Juventus e il suo finale di stagione dopo la brutta sconfitta contro il Parma. “Champions e Tonali. Juve, ci sei?” è il titolo scelto dal quotidiano sportivo torinese, che strizza l’occhio al calciomercato. In alto spazio al Torino, sulla destra Inter, questione Lecce e infine in basso spazio a tennis e MotoGP