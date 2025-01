Prime Pagine: “Colpo Juve”; “La Juve ha fatto 13”

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, mercoledì 15 gennaio

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, dunque, affrontano diversi temi. Dal calciomercato che si sta infiammando sempre più in queste ore fino proprio alla Serie A.

Di seguito, ecco appunto le prime pagine di Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e Tuttosport.

La Gazzetta dello Sport apre con l’arrivo di Kolo Muani e il pareggio contro l’Atalanta nel recupero della diciannovesima giornata

Il Corriere dello Sport sottolinea il tredicesimo pareggio in stagione in campionato della Juventus. In secondo piano l’obiettivo del Napoli per il post Kvaraskhelia, Garnacho.

Anche Tuttosport apre con il pareggio della Juventus, sottolineando comunque la bella prestazione dei bianconeri.