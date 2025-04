Real Madrid infuocato dopo la sconfitta in Copa del Rey contro il Barcellona: Rudiger rischia oltre 4 giornate di squalifica.

Il Barcellona si aggiudica un Clasico infuocato e conquista la Copa del Rey al termine di una finale spettacolare e nervosa, risolta ai tempi supplementari. A Siviglia, i blaugrana si impongono per 3-2 grazie al gol decisivo di Jules Koundé, al termine di una sfida carica di emozioni, polemiche e tensioni alle stelle.

Se il campo ha premiato il coraggio e la qualità della squadra di Flick, il Real Madrid ha invece chiuso la serata nel modo peggiore: oltre alla sconfitta, i blancos hanno perso la testa, riversando tutta la frustrazione contro l’arbitro Ricardo De Burgos Bengoetxea.

Negli istanti finali, il direttore di gara è stato accerchiato dai giocatori madridisti, esasperati da alcune decisioni contestate, e ha estratto tre cartellini rossi per proteste: Lucas Vázquez, Jude Bellingham e Antonio Rudiger sono stati espulsi.

A preoccupare maggiormente la società di Florentino Perez è però la posizione di Rudiger. Il difensore tedesco, secondo il referto arbitrale, si sarebbe reso protagonista di un gesto poco felice: dopo una decisione avversa, avrebbe scagliato una borsa del ghiaccio in direzione dell’arbitro, mentre alcuni compagni tentavano disperatamente di fermarlo. Un comportamento che potrebbe costargli una squalifica pesantissima.

Rudiger rischia una pesante squalifica: ecco cosa dice il regolamento

In base all’articolo 101 del regolamento disciplinare spagnolo, un atteggiamento aggressivo e il lancio di oggetti dall’area tecnica possono comportare una sanzione che varia da 4 a 12 giornate di stop.

Il referto di De Burgos Bengoetxea parla chiaramente di “oggetto lanciato” e di “atteggiamento aggressivo”, elementi che aggravano ulteriormente la posizione di Rudiger.

Per il Real Madrid, dunque, alla delusione per il trofeo sfumato si aggiunge ora l’attesa per le decisioni del giudice sportivo, che potrebbero privare Ancelotti di uno dei suoi pilastri difensivi per buona parte del finale di stagione.