Parma, ufficiale l’arrivo di Vogliacco

Il Parma ufficializza l’arrivo di Alessandro Vogliacco.

Il Parma ha ufficializzato l’acquisto a titolo temporaneo, con diritto di riscatto, di Alessandro Vogliacco dal Genoa.

Il difensore classe 1998, protagonista con 12 presenze e 2 gol in questa stagione di Serie A, si unisce ai gialloblù portando esperienza, leadership e un temperamento che lo hanno reso capitano nel suo precedente club.

Vogliacco ha espresso tutto il suo entusiasmo per questa nuova avventura: “Felicissimo di far parte di una società così importante. Giocare per un club con tanta storia mi riempie d’orgoglio. Non vedo l’ora di scendere in campo con i miei compagni per raggiungere gli obiettivi prefissati. Sono consapevole che ci sarà da lottare, ma nel calcio, come nella vita, è un elemento indispensabile per chi vuole ottenere soddisfazioni”.

Mauro Pederzoli, Direttore Sportivo del Parma, ha sottolineato l’importanza dell’operazione: “Alessandro arricchirà il reparto difensivo del nostro team e siamo convinti che le sue qualità saranno di grande aiuto per tutta la rosa. Abbiamo fortemente voluto concludere questa operazione nella prima parte del mercato invernale per favorire il suo ambientamento. Siamo felici di abbracciarlo e di averlo già a disposizione dell’allenatore e dello staff tecnico”.