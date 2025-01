Milan: si ferma Thiaw, affaticamento muscolare per Pulisic e Morata

Si allunga la lista degli infortunati in casa Milan: lesione al bicipite femorale sinistro per Thiaw, affaticamento per Pulisic e Morata.

Sérgio Conceição dovrà fare i conti con gli infortuni in vista dei prossimi impegni stagionali. Dopo la sfida con il Como si aggiunge agli infortunati anche Malick Thiaw.

Il difensore ha contratto una lesione al bicipite femorale sinistro. Tra 7-10 giorni sono previsti nuovi controlli. Sicuramente salterà la sfida contro la Juventus in campionato.

Da valutare il suo rientro in campo per i match successivi ma sarà difficile vederlo prima di metà febbraio. L’allenatore del Milan perde quindi uno dei suoi titolari e dovrà valutare il suo sostituto.

Meno gravi invece le condizioni di Christian Pulisic e Alvaro Morata che potrebbero tornare presto.

Milan, le condizioni di Pulisic e Morata

Si fermano anche Christian Pulisic e Alvaro Morata. Entrambi hanno accusato un affaticamento muscolare durante la partita di ieri, martedì 14 gennaio, contro il Como. Gli esami dato buone notizie: escluse lesioni muscolari.

Potrebbero quindi essere di nuovo disponibili per il prossimo match di campionato contro i bianconeri in programma sabato 18 gennaio alle 18:00 .