Ruolo, caratteristiche e numeri del difensore portoghese classe 2003 del Vitoria Guimaraes vicino alla Juventus: ecco chi è Alberto Costa

Dopo gli infortuni negli scorsi mesi di Cabal e Bremer la Juventus sta cercando sul calciomercato un rinforzo per il reparto difensivo.

I bianconeri, infatti, sono vicini ad Alberto Costa, esterno basso destro classe 2003 del Vitoria Guimaraes, che in questa stagione ha totalizzato 10 presenze in campionato.

L’operazione dovrebbe essere intorno ai 12/13 milioni di euro per portare in bianconero un giovane talento del calcio portoghese. Costa, infatti, nonostante abbia solamente 21 anni, oltre che in campionato ha anche già giocato in Europa.

Dotato di grande struttura fisica il classe 2003 portoghese si è messo in mostra anche per le sue qualità da un punto di vista offensivo.

Carriera e numeri di Alberto Costa

Alberto Costa è un esterno basso dotato di grande struttura fisica, 186 cm, e un’ottima propensione offensiva. In questa stagione in 20 presenze il classe 2003 è riuscito a collezionare 1 gol e 3 assist.

In questi due anni, in cui ha trovato spazio nel Vitoria Guimaraes, Costa ha anche mostrato duttilità da un punto di vista tattico. Il maggior numero di presenze, naturalmente, le ha fatto da terzino destro ma in situazioni di emergenza ha giocato anche come difensore centrale e come centrocampista.

Alberto Costa ha già giocato conto una squadra italiana

La curiosità, poi, è che Alberto Costa ha già giocato una gara contro una squadra del nostro campionato in questa stagione. Nella sesta giornata di Conference League, infatti, il Vitoria Guimaraes ha incontrato la Fiorentina di Raffaele Palladino.

Partito da titolare il classe 2003 ha giocato tutta la gara mettendo in mostra delle ottime caratteristiche da un punto di vista offensivo e una discreta attenzione per quanto riguarda la fase difensiva.