Le formazioni ufficiali di Inter-Bologna scelte da Inzaghi e Italiano per il match di recupero della 19ª giornata di Serie A.

Tutto pronto a San Siro per per il recupero della 19ª giornata di Serie A, non disputata a causa dell’impegno dell’Inter in Arabia Saudita con le sfide di Supercoppa Italiana.

I padroni di casa arrivano alla sfida contro il Bologna dopo la vittoria contro il Venezia della scorsa giornata. I tre punti sarebbero fondamentali per inseguire il Napoli capolista a 47 punti.

Dall’altra gli ospiti cercano il riscatto dopo il pareggio con la Roma arrivato negli ultimi minuti di gioco. In caso di vittoria, i rossoblù arriverebbero a pari punti con la Fiorentina che attualmente occupa il sesto posto in classifica.

Di seguito le formazioni ufficiali schierate da Simone Inzaghi e Vincenzo Italiano per il match.

Inter-Bologna, le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella Asllani, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

A disposizione: Calligaris, Martinez, Palacios, Acerbi, Carlos Augusto, Buchanan, Pavard, Topalovic, Berenbruch, Zanchetta, Frattesi, Arnautovic, Taremi.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Casale, Lykogiannis; Moro, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. All. Italiano.

A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, De Silvestri, Posch, Miranda, Erlic, Fabbian, Dominguez, Urbanski, Ferguson, Pobega, Dallinga, Iling Junior

Inter-Bologna, dove vedere in tv e streaming

La partita tra Inter e Bologna, in programma mercoledì 15 gennaio alle ore 20.45 a San Siro, sarà visibile in tv in esclusiva su Dazn.

Match che sarà anche in streaming sulla piattaforma di Dazn.