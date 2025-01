Il DS della Fiorentina, Daniele Pradè, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la sconfitta con il Monza.

Un 2-1 che peggiora ulteriormente il momento negativo dei viola, che dura ormai da un mese.

Il dirigente si è espresso con grande nettezza su una serie di temi, calciomercato compreso.

A stretto giro sono arrivate le “risposte” dell’allenatore Palladino e di Luca Ranieri in conferenza.

Di seguito il testo dell’intervento di Pradè.

Monza-Fiorentina, lo sfogo di Pradè dopo la sconfitta

“Non sono amareggiato, sono proprio incazzato. Così non va bene, mancano dieci giorni alla fine del mercato e se c’è qualcuno con il mal di pancia, che ce lo venga a dire che troviamo una soluzione. Abbiamo perso la nostra identità, non va più bene e si cambia regime. Si arriva la mattina e si va via la sera tardi“, ha dichiarato il DS in apertura di intervista.

Pradè ha poi proseguito: “Ci scusiamo con i nostri tifosi e con il presidente, è stata una figuraccia, non si può perdere una partita del genere. Abbiamo delle ambizioni e vogliamo arrivare in alto e così non si va da nessuna parte”.

Le dichiarazioni di Palladino e Ranieri

In conferenza, Palladino ha commentato il calo di rendimento dei suoi: “Che si sia rotto qualcosa mi sembra folle, la squadra è unita. Sono i dettagli che fanno la differenza, il direttore deve fare certe valutazioni ma io devo guardare al campo. Dobbiamo lavorare di più, fino a un mese fa le avversarie faticavano a tirarci in porta, ora sembriamo leggeri“.

Dopo di lui è intervenuto anche Luca Ranieri. Il difensore si è espresso così: “Secondo me non è questione di umiltà, va alzata la qualità, io per primo devo dare qualcosa in più. È un grande gruppo, non c’è da drammatizzare, c’è ancora tanto da fare“.