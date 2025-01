“La verità der campione”, la lettera di Ruvolo in ricordo di Bergamini

La lettera di Stefano Ruvolo per Denis Bergamini: “La verità der campione”, il testo completo e commovente dell’ex compagno.

Un incontro ricco di tanta emozione. A Boccaleone, in provincia di Ferrara, lo storico Cosenza – allenato da Gianni Di Marzio – si è espresso in ricordo di Denis Bergamini.

Il tutto al fianco anche di Donata, la sorella di Denis. Un bellissimo momento che ha commosso tutti i presenti.

Tra i volti noti, presente anche il suo ex compagno Stefano Ruvolo, che ha voluto ricordare l’amico dedicandogli una lunga lettera. Di seguito, riportiamo il testo.

Una lettera piena di commozione e compassione, che proprio ruolo aveva scritto per l’occasione speciale, salvo poi non trovare le forze e il coraggio per leggerla davanti agli amici e compagni di una vita.

Bergamini, la lettera di Ruvolo

“La verità der campione!!!

Ce so storie difficili da racconta’, sopratutto quanno se parla de la verita’! Perche’ questa po esse nascosta o interpretata, oppure ce se po fa na bella sceneggiata…

Solo che na commedia nun po’ dura’ 35 anni,

fatta de dolori, de bucie e piena d’affanni.

Perche’ si te dicono che un ragazzo s’e’ ammazzato, tutti noi pensamo subito a un poro disgraziato! Ma se invece conosci quella vittima e cerchi la verita’, sai da subito che quer ragazzo nun se poteva suicida!! Co la passione der pallone dentro ar core, che lo portava in campo a galoppà per ore! Bello, simpatico e pieno de vitalità,

che stava pe vive er sogno della serie A!

Ma sto sogno a un certo punto è stato bloccato dall’incubo de na donna co n’amore malato… Che nun accettava la fine de quer rapporto, e allora se nun pò esse mio, mejo morto! Ma nun jè bastato portallo alla morte, ha permesso che lo uccidessero altre 100 vorte! Tra complici, farabutti e gente corrotta, che pe sòrdi o pe paura hanno taciuto e aretto botta! Così sta sceneggiata è annata avanti pe decenni, co la speranza pe sti personaggi de uscinne indenni!

Ma nun avevano fatto li conti co na famija ferita, pronta a lottà fino all’ultimo respiro della loro vita! Convinti che un giorno tutta la fatica e tutte quelle ore, avrebbero portato ar vero movente… “delitto d’onore”! E finarmente avrebbero ridato dignità a quer ragazzo, diffamato, infangato o preso pe pazzo… Ma denis oggi è beato in mezzo ai santi,

pronto ad abbracciacce a tutti quanti…

E l’immagino cor padre e mister di marzio in paradiso, che a vedecce calvi o ingrassati je uscirà un sorriso. Perché tutti i compagni se so riuniti qui a ferrara, e questa è na cosa più unica che rara!