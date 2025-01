Prime pagine: “Frattesi è un caso”; “La Juve sul lettino”

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, martedì 14 gennaio

La situazione legata a Frattesi, centrocampista dell’Inter attorno al quale aumentano le voci di mercato, e i recuperi della diciannovesima giornata.

Una ventesima giornata del campionato che si è chiusa con la vittoria del Monza, la prima in casa in stagione in Serie A in casa, per 2-1 sulla Fiorentina.

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, dunque, affrontano diversi temi. Dal calciomercato che si sta infiammando sempre più in queste ore fino proprio alla Serie A.

Di seguito, ecco appunto le prime pagine di Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e Tuttosport.

La Gazzetta dello Sport apre dedicando spazio all’Inter che, alle prese con la situazione legata a Davide Frattesi, affronta il Bologna mercoledì 15 gennaio.

Il Corriere dello Sport in apertura presenta il match di martedì sera che la Juventus disputerà contro l?Atalanta. Thiago Motta dovrà fare a meno ancora una volta di Dusan Vlahovic.

Ancora Juventus anche su Tuttosport, che sottolinea l’assenza del centravanti serbo nella trasferta bergamasca, valida per il recupero della diciannovesima giornata di Serie A