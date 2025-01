Il difensore centrale del Sevilla Kike Salas è indagato per scommesse illegali, in particolare per aver causato alcune ammonizioni

Kike Salas, difensore centrale del Sevilla, è stato arrestato nella giornata di martedì 13 gennaio. È quanto scrive il giornale locale “Marca“, che afferma come il giocatore sia stato fermato a causa di scommesse illegali calcistiche.

In particolare, la Polizia Spagnola avrebbe accusato il giocatore di aver causato alcune ammonizioni, in modo che dei conoscenti potessero scommettere e vincere ingenti somme di denaro.

Al caso starebbe lavorando il tribunale di Moron de la Frontera, per un reato di frode.

Salas, dopo aver rilasciato alcune dichiarazioni davanti al magistrato, sarebbe poi stato rilasciato.

Sevilla, arrestato Kike Salas

Salas è tra gli uomini più utilizzati dal proprio allenatore in questa stagione. Il Sivilla non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazioni in merito all’accaduto.

Ora la palla passa alla Polizia, che è intenta nel raccogliere prove e testimonianza per cercare di comprendere la situazione. Sarebbero altre due le persone indagate, ma non è escluso che possa aumentare il numero dei coivolti.