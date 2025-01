Atalanta, la probabile formazione contro la Juventus

Mario Pasalic, Atalanta (Imago)

Le possibili scelte di Gasperini per il big match del Gewiss Stadium

Neanche il tempo di far finire la 20ª giornata di Serie A, che si pensa subito alle prossime partite.

Tra martedì e mercoledì, infatti, verranno recuperate le tre gare del 19° turno che erano state rinviate a causa della Supercoppa Italiana.

Spicca ovviamente Atalanta-Juventus, vero e proprio big match tra due squadre che si trovano nei piani alti della classifica.

Dopo il pareggio di Udine Gasperini vuole a tutti i costi i tre punti, motivo per cui schiererà tutti i titolari.

La probabile formazione dell’Atalanta

Classico 3-4-1-2 per i bergamaschi, che dovrebbero confermare gran parte della squadra che è partita dal 1′ contro l’Udinese. In porta c’è ovviamente Carnesecchi, che avrà davanti a sé Djimsiti – che ha già recuperato dal problema riscontrato sabato -, Hien e Kolasinac. In mediana i soliti Ederson e de Roon, mentre gli esterni favoriti sono al momento Zappacosta e Ruggeri, con Bellanova che insegue. Sulla trequarti Pasalic parte davanti a Samardzic, Brescianini e Zaniolo, mentre in attacco è confermato il tandem formato da Lookman e De Ketelaere. Da segnalare inoltre il ritorno tra i convocati di Retegui.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, de Roon, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini

Charles De Ketelaere, Atalanta (Imago)

Dove vedere Atalanta-Juventus in tv e in streaming

La partita tra Atalanta e Juventus, in programma martedì 14 gennaio alle ore 20.45 al Gewiss Stadium, sarà visibile in tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

Sarà inoltre possibile seguire il match in diretta streaming su Sky Go, NOW e DAZN.