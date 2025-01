La probabile formazione della Juventus per la partita contro l’Atalanta, valida per il recupero della diciannovesima giornata di Serie A

Anche Juventus e Atalanta si preparano a recuperare il 19° turno di Serie A. Tra la giornata di martedì e quella di mercoledì, si recupereranno infatti le partite rimandate per gli impegni di Supercoppa italiana.

I bianconeri sono reduci dal pareggio del derby della Mole, e la volontà di guarire l’astinenza dal +3 sarà sicuramente elevata. Solo 7 sono i successi della Juventus quest’anno in campionato. Dodici, invece, i +1.

Motta e i suoi ripartiranno dalla partita contro l’Atalanta, con il solo obiettivo di tornare a vincere.

Di seguito, la probabile formazione bianconera per la partita contro l’Atalanta.

Juventus, la probabile formazione contro l’Atalanta

Per la sfida contro i nerazzurri, Motta dovrebbe schierare in campo un 4-2-3-1. Tra i pali ancora chiamato in causa Di Gregorio, coperto da una difesa composta da Gatti e Kalulu per le vie centrali. Cambiaso e McKennie per le vie laterali.

Thuram e Locatelli reggeranno il centrocampo bianconero, in supporto di Koopmeiners come trequartista e di Yildiz e Mbangula leggermente più larghi sugli esterni. Per l’attacco sarà assente Vlahovic (LEGGI QUI LA LISTA DEI CONVOCATI): al suo posto, pronto Nico Gonzalez.

La probabile formazione della Juventus per l’Atalanta

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Kalulu, McKennie; Thuram, Locatelli; Yildiz, Koopmeiners, Mbangula; N. Gonzalez. Allenatore: Thiago Motta.