La probabile formazione del Milan per la partita contro il Como, valida per il recupero della diciannovesima giornata di Serie A

Anche Milan e Como si preparano a recuperare il 19° turno di Serie A. Tra la giornata di martedì e quella di mercoledì, si recupereranno infatti le partite rimandate per gli impegni di Supercoppa italiana.

Dopo il trionfo proprio a Riad in Supercoppa e il pareggio a San Siro contro il Cagliari per 1-1, il “nuovo” Milan di Conceição è a caccia del primo successo in Serie A.

Martedì 14 gennaio, alle ore 18.30, andrà in scena allo stadio Sinigaglia il match contro il Como di Fabregas.

Di seguito, le possibili scelte di Sérgio Conceição.

--> -->

Milan, le possibili scelte di Conceição

Tra i pali ci sarà il confermatissimo Maignan; in difesa, invece, ecco qualche cambio: Emerson Royal dovrebbe prendere il posto di Calabria. La coppia centrale sarà formata da Thiaw e Tomori (in vantaggio nel ballottaggio con Gabbia); sulla fascia sinistra spazio a Theo Hernandez.

A centrocampo tornerà titolare Bennacer, insieme a Fofana e Rejinders. Nel tridente offensivo ecco Pulisic e Leao che affiancheranno Morata (per ora in vantaggio nel ballottaggio con Abraham).

Milan, la probabile formazione contro il Como

MILAN (probabile formazione, 4-3-3): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Fofana, Rejinders; Pulisic, Morata, Leao. Allenatore:Sérgio Conceição.