Manchester City, Haaland: “Sono stati due mesi strani”

Le dichiarazioni dell’attaccante norvegese ai canali ufficiali del club

Un’annata altalenante per il Manchester City, fino ad ora al di sotto delle aspettative. “Quando perdi, puoi perdere la fiducia e all’improvviso abbiamo iniziato a perdere. È un club vincente qui e se guardi solo agli ultimi dieci anni non ci sono state molte partite perse. È stato strano, ma mi ha dato la motivazione e la fame per continuare, per migliorare e per dare il massimo. Si può parlare di quanto siamo stati sfortunati con gli infortuni e lo siamo stati, ma non si possono cercare scuse. La cosa positiva è che abbiamo così tante partite e possiamo andare direttamente alla partita successiva per cercare di cambiare le cose ed è quello che stiamo facendo”, ha dichiarato Erling Braut Haaland ai canali ufficiali del club.

Dopo aver vinto una sola partita (tra campionato e coppa) in oltre due mesi, il club inglese è reduce da tre successi consecutivi.

“Siamo abituati a vincere, quindi è stato davvero strano negli ultimi due mesi. Penso che forse sia stato positivo per noi e per avere questa sensazione per far bruciare qualcosa dentro di noi per continuare ad andare avanti. È bello aver vinto le ultime tre, è stata una settimana fantastica e siamo tutti felici. Continuiamo ad andare avanti”, ha aggiunto l’attaccante norvegese.

--> -->

Attualmente a quota 16 gol, Haaland è il secondo miglior marcatore in Premier League e capocannoniere del club.

Manchester City, Haaland: “Nel calcio contano gli episodi”

Cambiare strategia? Haaland risponde così: “Perché la squadra che ha vinto quattro partite di fila dovrebbe cambiare qualcosa? Dovresti continuare. Si tratta di te stesso e di guardare te stesso e di come puoi cambiare le cose. Sono gli episodi nel calcio a contare. Si vedono alcune vecchie clip del City con episodi che ci hanno fatto vincere la Premier League, come il salvataggio sulla linea di porta di John Stones contro il Liverpool o il blocco di Rodri contro il Liverpool”.

L’attaccante ha poi proseguito: “Quelle piccole cose sono la grande differenza. Sono piccoli episodi nel calcio e alla fine devi trasformare quegli episodi in qualcosa di positivo e nel tuo percorso”.

Haaland: “Ecco la soluzione”

La soluzione è una sola: “Devi trovare la forma, ma guarda i giocatori, sono sempre gli stessi. Guarda tutto quello che hanno vinto. Si tratta di fare un respiro profondo e grande e cercare di sorridere il più possibile”.

Attualmente, il Manchester City si trova al sesto posto, a -12 dalla capolista Liverpool.