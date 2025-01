Il futuro del difensore sarà lontano dalla Spagna? Le parole del presidente del club blaugrana

“Dovrete discutere della questione Araujo con il nostro direttore sportivo, che è quello che ha le idee chiare sulla situazione di ogni giocatore”, così il presidente del Barcellona Laporta ha commentato la situazione relativa al futuro del difensore.

“Vogliamo che i giocatori che abbiamo in squadra continuino a giocare con noi. Ronald ha un contratto valido e vogliamo che continui. Sta parlando con la direzione sportiva: abbiamo un rapporto molto diretto e molto piacevole con lui”, ha proseguito Laporta.

Araujo rimane il primo nome sulla lista dei desideri della Juventus: i bianconeri, infatti, hanno la necessità di acquistare almeno un difensore per rinforzare il reparto.

Le parole di Laporta, però, sono chiare.

Laporta: “C’è ancora spazio per una soluzione”

La volontà del presidente del club blaugrana è chiara: “Voglio che Araújo resti. Penso che possiamo trovare una soluzione“.

Laporta ha poi proseguito: “Mi piace Ronald, grande giocatore e ragazzo. Per alcune circostanze, ora sta parlando con l’area sportiva. C’è ancora spazio per una soluzione che sia soddisfacente per tutti“.

Juventus, le ultime in difesa

Araujo resta la prima scelta, ma i bianconeri non hanno ancora ricevuto un’apertura da parte del Barcellona. Qualora l’uruguaiano non dovesse arrivare, la Juve è pronta a tornare su Fikayo Tomori del Milan, che ha rappresentato una pista calda prima dell’esonero di Fonseca.

Infine, il Benfica continua a fare muro per Antonio Silva. Il club portoghese ha comunicato a Jorge Mendes, agente del giocatore, che il centrale non è sul mercato.