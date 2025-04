Ora è ufficiale: Rüdiger, Mbappé, Vinicius e Ceballos saranno disponibili per giocatore contro l’Arsenal in Champions League. La UEFA ha così deciso di non squalificare i giocatori del club spagnolo dopo quanto accaduto durante il ritorno europeo contro l’Atletico.

Al termine della gara, infatti, la UEFA aveva annunciato nuove indagini sulle accuse di condotta indecente da parte di alcuni giocatori del Real Madrid.

Non si trattava, nello specifico, della prima volta che la UEFA utilizzava il termine “indecent”, non molto frequente in ambito calcistico. Di recente, infatti, era già stato utilizzato questa parola in riferimento all’episodio che ha visto protagonista Bellingham agli Europei del 2024.

Di seguito, la nota ufficiale.

Caso Real Madrid, la decisione della UEFA: il comunicato

“A seguito delle indagini di un ispettore disciplinare ed etico della UEFA, sono stati aperti procedimenti disciplinari nei confronti dei seguenti giocatori del Real Madrid CF, Antonio Rüdiger, Kylian Mbappé, Daniel Ceballos Fernández per potenziale violazione delle regole fondamentali di condotta dignitosa (art. 11(2)(b) del Regolamento disciplinare UEFA). Non sono stati aperti procedimenti disciplinari nei confronti del giocatore del Real Madrid CF, Vinícius Júnior”. Così si apre il comunicato della UEFA dopo quanto accaduto nella gara Atletico-Real Madrid, ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

L’organismo di controllo, etico e disciplinare della UEFA (CEDB) ha deciso:

di multare il giocatore del Real Madrid CF, Antonio Rüdiger, di € 40.000 e di sospenderlo per un totale di una (1) partita di competizione UEFA per club per la quale sarebbe altrimenti idoneo per violazione delle regole fondamentali di condotta dignitosa. Tale sospensione non è immediatamente applicata ed è soggetta a un periodo di prova di un (1) anno, a partire dalla data della presente decisione.

Multare il giocatore del Real Madrid CF, Kylian Mbappé, di € 30.000 e sospenderlo per un totale di una (1) partita di competizione UEFA per club per la quale sarebbe altrimenti idoneo per aver violato le regole fondamentali di condotta dignitosa. Tale sospensione non è immediatamente applicata ed è soggetta a un periodo di prova di un (1) anno, a partire dalla data della presente decisione.

Multare il giocatore del Real Madrid CF, Daniel Ceballos Fernández, di € 20.000 per aver violato le regole fondamentali di condotta dignitosa.