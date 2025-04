Le possibili scelte dell’allenatore portoghese in vista dello scontro diretto contro la Fiorentina di Palladino

Dopo il pareggio nel derby di Coppa Italia, prosegue il cammino in campionato per il Milan di Sérgio Conceição.

A Milano arriva la Fiorentina di Palladino, in questo momento una delle squadre più in forma della Serie A.

Fischio d’inizio sabato 5 aprile, alle ore 20.45.

Di seguito, le possibili scelte dell’allenatore portoghese per la gara di San Siro.

Milan, la probabile formazione contro la Fiorentina

Per la sfida di San Siro, l’allenatore portoghese si affiderà al 4-2-3-1. Tra i pali ci sarà Maignan; difesa a quattro composta dalla coppia centrale Thiaw–Tomori (per l’inglese si tratterebbe di un ritorno da titolare dopo 8 panchine consecutive), ai lati presenti Walker e Theo. A centrocampo spazio per Musah (se Reijnders non dovesse farcela a recuperare in tempo) e Fofana. Dietro alla punta Abraham – che va verso la terza titolarità consecutiva – agiranno Chukwueze, Pulisic e Leao.

MILAN (probabile formazione, 4-2-3-1): Maignan; Walker, Tomori, Thiaw, Theo; Musah, Fofana; Chukwueze, Pulisic, Leao; Abraham. Allenatore: Sérgio Conceição.

Milan-Fiorentina, dove vedere in tv e streaming

La gara tra Milan e Fiorentina valida per la 31esima giornata di Serie A, in programma sabato 5 aprile alle ore 20.45, verrà trasmessa su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251) e DAZN.