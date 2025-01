De Vrij e Beukema, difensori olandesi

Il classe 1998 è attenzionato dall’Inter per la sessione di calciomercato estiva

La gara di mercoledì 15 gennaio 2025, valida per la 19ª giornata di Serie A, non sarà una gara come le altre per Sam Beukema, difensore centrale olandese, tra i leader della squadra di Vincenzo Italiano.

Durante Inter-Bologna che andrà in scena a San Siro a partire dalle 20.45, infatti, il classe 1998 affronterà una delle squadre che lo osserva per il prossimo calciomercato estivo. Un’occasione, dunque, per mettersi in mostra sotto gli occhi dell’attenta dirigenza nerazzurra.

Ma non solo l’Inter. Su di lui rimangono vigili e interessate anche altre big d’Europa come la Juventus, l’Atletico del Cholo Simeone e il Real Madrid di Florentino Perez, da sempre attento al campionato italiano.

Infine, Inter-Bologna sarà una sfida speciale anche a livello personale per Beukema, che ritroverà da avversario l’amico e compagno in Nazionale olandese Stephan De Vrij. Un rapporto, quello tra i due, che va avanti da molti anni, addirittura dai tempi delle giovanili del Feyenoord (VEDI FOTO).

Bologna, i numeri di Beukema in questa stagione

Ma come arriva il difensore olandese alla sfida contro il suo possibile futuro? Come ha fatto Beukema ad attrarre su di sé le attenzioni di alcune tra le più importanti squadre d’Europa? A guardare statistiche e dati, la situazione sembra più chiara.

Bologna, Beukema (Imago)

Come rivela Kickest.it, ad esempio, Beukema è l’unico difensore di Serie A ad avere almeno 15 presenze in questo campionato a non essere ancora stato né ammonito, né tantomeno espulso. Per lui, finora, 1575 minuti divisi in 18 presenze, 1 assist e solo 15 falli, tutti non punibili con cartellino.

Primo nel Bologna per passaggi riusciti, per duelli (aerei e non) vinti, l’olandese si trova sempre in buone posizioni anche in riferimento all’intero campionato di Serie A. In 4 delle ultime 5 sfide giocate dal Bologna (Juventus, Fiorentina, Torino e Roma) come riporta Sofascore Beukema è stato il migliore in campo per duelli aerei vinti.