Il portiere Loris Karius, ex Liverpool, ha firmato con lo Schalke 04, club che gioca nella seconda divisione tedesca

Nuova avventura per il portiere tedesco ex Liverpool. Loris Karius ha infatti firmato con lo Schalke 04, attualmente in 13ª posizione in Bundesliga 2, seconda divisione del calcio tedesco.

Rimasto svincolato a luglio 2024 dopo l’esperienza con il Newcastle in Premier League, dopo sette mesi il portiere classe 1993 torna in campo e lo fa in patria.

Per lui un contratto fino a fine stagione e già alcune dichiarazioni dopo la firma. Nel comunicato ufficiale, infatti, sono presenti anche le sue prime parole in biancoblù. “La trattativa con i rappresentanti del club sono andati tutti molto bene e non vedo l’ora di allenarmi con la squadra“.

“Lo Schalke 04 è un grande club con tifosi molto appassionati, una cosa che ho già avuto modo di percepire durante le mie precedenti visite qui come giocatore“, ha poi continuato il portiere, che torna dunque in campo.