Il club potrebbe acquistare un altro difensore centrale: la situazione

Non solo Vogliacco dal Genoa. Il Parma è alla ricerca di un altro difensore centrale per rinforzare ulteriormente il reparto.

La prima opzione è quella di Caleb Okoli, calciatore italiano del Leicester.

Dunque, occhi puntati in Premier League per il classe 2003 ex Atalanta e Frosinone.