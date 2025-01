Udinese, interesse del Deportivo per Iker Bravo

Interesse dalla Spagna per l’attaccante del club bianconero: la situazione

Il Deportivo La Coruna punta gli occhi in Serie A. In particolar modo, sull’Udinese.

Il club spagnolo, attualmente 17esimi in Segunda Division (la nostra Serie B, tanto per intenderci) è interessata a Iker Bravo, attaccante classe 2005 sulla base di un prestito.

Attualmente, però, la trattativa rimane complicata per un semplice motivo: Bravo dovrebbe accettare di scendere in una categoria minore e, attualmente, non privilegia questa opzione.

Nel corso di questa stagione, il classe 2005 ha collezionato 1 gol e 1 assist in 16 presenze tra campionato e Coppa Italia.

Udinese-Deportivo, c’è anche l’interesse per Zarraga

Non solo Iker Bravo. Il Deportivo ha messo gli occhi su un altro spagnolo della rosa dell’Udinese: si tratta del centrocampista Oier Zarraga.

Come per l’attaccante, ad ora si tratta solo di un interessamento: Zarraga, infatti, dovrebbe accettare di scendere in una categoria inferiore rispetto alla Serie A. Trattative che potrebbero andare per le lunghe ma l’interesse del Deportivo per i due spagnoli c’è.