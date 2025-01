Inter, il presidente del Newell’s Old Boys a Milano per discutere di Silvetti e Perez: la situazione

Tomas Perez, calciatore del Newell’s Old Boys (Imago)

L’Inter incontrerà il presidente Astore dopo aver sondato i due giovani argentini per il futuro

Il presidente del Club Atletico Newell’s Old Boys, Ignacio Astore, è a Milano e incontrerà la dirigenza dell’Inter per quanto riguarda Tomás Perez, centrocampista centrale classe 2005 e Mateo Silvetti, ala d’attacco del 2006.

Come anticipato dalla nostra redazione, infatti, il club nerazzurro ha in precedenza sondato i due giovani argentini in ottica futuro e, adesso, si capirà la fattibilità dell’operazione.

Si tratta di due giocatori che l’Inter apprezza, che trovano costantemente minuti in patria e che sono stati visionati dall’Inter, da sempre vigile sulle dinamiche del calcio argentino.

L’idea, ad ogni modo, sarebbe quella di far aggregare i calciatori con l’U23 dell’Inter, squadra che i nerazzurri avranno a partire dalla prossima stagione 2025/2026. Si attendono dunque aggiornamenti dopo l’incontro tra le parti.

