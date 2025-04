Inter e Arsenal raggiugono le semifinali di Champions League

Inter e Arsenal superano ai quarti rispettivamente Bayern Monaco e Real Madrid

Altra grande, appassionante serata di calcio. La Champions League è teatro di partite epiche: per i risultati, gli episodi, le emozioni, le giocate dei campioni.

Inter-Bayern Monaco da una parte; Real Madrid-Arsenal dall’altra. Due partite che hanno regalato tanti gol, immagini iconiche che resteranno nelle menti di tifosi, giocatori e allenatori.

L’esultanza di Lautaro Martinez sotto la Curva Nord dopo aver realizzato il gol del momentaneo 1-1 è una di queste splendide istantanee. La sua rete, abbinata a quella di Pavard, hanno consentito all’Inter di superare la prova Bayern Monaco.

I gol di Kane e Dier in un secondo tempo assurdo fanno sperare Kompany, ma il risultato finale recita 2-2. Per un totale di 4-3 in favore dell’Inter di Simone Inzaghi. Ora la semifinale, contro una delle squadre più forti e in forma del mondo: il Barcellona.

Arsenal, le firme di Saka e Martinelli

Al Bernabéu credevano nella rimonta nonostante la sconfitta per 3-0 in casa dell’Arsenal. In Champions League, come dicevamo prima, assistiamo (quasi) sempre alle cose più impensabili, ma questa volta i Gunners sono riusciti a mantenere il vantaggio.

Forte dei due gol su punizione di Rice e il mancino di Merino, la formazione di Arteta si è presentata in casa del Real Madrid in fiducia e concentrata. Risultato finale? 1-2 con Saka e Martinelli, che annullano il pareggio di Vinicius. Ad attendere l’Arsenal in semifinale c’è il Paris Saint-Germain, uscito trionfante dal quarto contro l’Aston Villa.