Le parole dell’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, al termine della gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco

Dopo le gare di andata e quelle di ritorno, si sono conclusi i quarti di finale di Champions League che hanno definito le due semifinali.

Il Paris Saint-Germain affronterà l’Arsenal mentre l’Inter, dopo aver superato il Bayern Monaco, se la dovrà vedere con il Barcellona.

I nerazzurri hanno superato i tedeschi dopo una gara di ritorno ad alta intensità grazie anche al vantaggio per 2-1 ottenuto nel confronto d’andata.

Al termine della gara è intervenuto Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, che ha commentato la gara dei suoi contro il Bayern Monaco.

Inter, le parole di Inzaghi nel post partita

L’allenatore nerazzurro ha così commentato la gara: “Serata bellissima contro una squadra fortissima. Vittoria da condividere con tutti, con società e tifosi. Andiamo avanti in una stagione lunga e difficile che ci sta però dando tante soddisfazioni”.

Per poi dire su alcuni singoli: “Abbiamo una grande squadra. Contro una formazione così poi hai ancora più soddisfazioni. Aldilà di budget e ingaggi che non vanno in campo, loro non abbassano mai l’intensità e hanno cambi che alzano la qualità. Noi abbiamo però risposto colpo su colpo. Pensavamo che dopo il gol preso potessimo fermarci, invece siamo rimasti lucidi in partita e abbiamo subito raggiunto il pareggio“.

Verso la semifinale

Inzaghi ha poi detto: “Maturità? Merito dei ragazzi. Abbiamo fatto quasi quattro anni assieme, costruita con delle difficoltà. La società prima con Zhang e dopo era stata chiara con me su alcune cose da sistemare. Noi l’abbiamo fatto, abbiamo vinto trofei e sono soddisfazioni che ripagano il lavoro mio e dello staff“.

Per concludere: “Cosa ha detto Arnautovic per farmi ridere? Negli ultimi due giorni aveva preso un colpo e non stava benissimo. Gli avevo chiesto disponibilità, poi ho fatto un altro cambio e non l’ho inserito. Ma queste cose testimoniano l’unità. Dobbiamo andare avanti gustandoci queste serate perché stasera San Siro era incredibile, i tifosi ci hanno aiutato molto. Facciamo i complimenti ai ragazzi per cosa hanno messo in campo“.