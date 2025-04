Napoli, Stellini sostituisce Conte contro il Bologna: il dato con lui in panchina

Il dato su Cristian Stellini, vice di Antonio Conte

Nel posticipo di lunedì sera contro il Bologna, per la prima volta dall’inizio della stagione non ci sarà Antonio Conte sulla panchina del Napoli.

L’allenatore leccese dovrà scontare un turno di squalifica, dopo aver preso il quinto giallo del suo campionato nell’ultima partita contro il Milan.

Al suo posto, a guidare la squadra ci sarà il suo vice, Cristian Stellini, suo collaboratore tecnico dai tempi del Siena e secondo già dalle precedenti esperienze con Inter e Tottenham.

E c’è un dato che fa di lui una sorta di “talismano”. Infatti, quando ha sostituito Antonio Conte in campionato non ha mai perso.

I precedenti con Stellini in panchina

Oltre a esserne il vice, Cristian Stellini è un fedelissimo di Antonio Conte, sempre con lui in tutte le esperienze a partire da Siena nel 2010, a eccezione di quella alla guida della nazionale. Proprio lui quasi un anno fa aveva parlato di voglia di tornare ad allenare da parte di Conte. Ma non solo, perché Stellini è anche un vero e proprio portafortuna per Conte, come confermato dai risultati nelle occasioni in cui lo ha sostituito in panchina.

In campionato, Stellini non ha mai perso quando si è ritrovato a sostituirlo. Successe in quattro occasioni ai tempi dell’Inter, nell’anno dello Scudetto, in cui arrivarono quattro vittorie. Si replicò poi al Tottenham in Premier League, quando vinse 3 partite su 3, mentre Conte era a riposo dopo un intervento chirurgico. Bilancio non impeccabile, invece, nelle coppe, dove su quattro partite ne ha vinte solo due, perdendo col Marsiglia in Champions League e con lo Sheffield United in FA Cup sempre con gli Spurs. Vedremo contro il Bologna se riuscirà a migliorare ancora questa statistica.