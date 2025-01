Juventus, i convocati per la partita contro l’Atalanta: non c’è Vlahovic

Gli uomini di scelti da Thiago Motta per la sfida contro l’Atalanta

La Juventus ha diramato la lista dei calciatori convocati per la partita contro l’Atalanta, valida per il recupero della diciannovesima giornata di Serie A.

Una lista nella quale non figura, per la seconda volta consecutiva, Dusan Vlahovic.

Le condizioni dell’attaccante serbo, infatti, erano da valutare, come dichiarato dallo stesso allenatore in conferenza stampa (che non siederà in panchina in seguito alla squalifica figlia dell’espulsione nel derby di Torino). L’ultimo allenamento ha convinto Motta a non rischiare Vlahovic.

--> -->

I convocati della Juventus

In seguito, i convocati della Juventus.

PORTIERI: Perin, Pinsoglio, Di Gregorio.

DIFENSORI: Gatti, Kalulu, Cambiaso, Savona, Rouhi.

CENTROCAMPISTI: Locatelli, Koopmeiners, McKennie, Thuram, Fagioli, Douglas Luiz.

ATTACCANTI: Yildiz, Gonzalez, Adzic, Weah, Mbangula.