Le scelte ufficiali di Bocchetti e Palladino per il match.

La sfida tra Monza e Fiorentina chiude la ventesima giornata del campionato di Serie A. L’appuntamento è fissato alle ore 20:45 di lunedì 13 gennaio al Brianteo di Monza.

Da una parte i padroni di casa cercano un risultato positivo che ormai manca da molte settimane.

Dall’altra i viola cercano i tre punti per oltrepassare la Juventus ottenendo il quinto posto in classifica.

Di seguito le scelte ufficiali di Salvatore Bocchetti e Raffaele Palladino per la sfida.

--> -->

Monza-Fiorentina, le formazioni ufficiali

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Bianco, Bondo, Akpa-Akpro, Pedro Pereira; Ciurria, Caprari; Maldini. Allenatore: Salvatore Bocchetti.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Richardson; Colpani, Gudmundsson, Sottil; Kean. Allenatore: Raffaele Palladino.

Monza-Fiorentina, dove vedere in tv e streaming

La partita tra Monza e Fiorentina, in programma lunedì 13 gennaio alle 20:45, sarà visibile in tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

Sarà possibile seguire il match in diretta streaming anche su Sky Go, NOW e DAZN.