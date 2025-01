Le possibili scelte di Palladino per la sfida contro il Monza.

A chiudere la ventesima giornata di campionato ci sarà la sfida tra Monza e Fiorentina in programma lunedì 13 gennaio alle 20:45.

I padroni di casa arrivano al match dopo la sconfitta con il Cagliari. I tre punti sarebbero fondamentali per uscire da questa scia di risultati negativi delle ultime settimane.

Anche gli ospiti cercano il riscatto in campo. I viola si presentano a Monza dopo la sconfitta con il Napoli, attuale capolista della Serie A.

Di seguito le possibili scelte di Raffaele Palladino per il match.

Fiorentina, la probabile formazione contro il Monza

Poche novità per Raffaele Palladino per la sfida contro il Monza. In porta confermato De Gea. Torna la difesa a 4 con Comuzzo e Ranieri centrali e Dodò e Gosens esterni. A centrocampo ci sarà la coppia Mandragora-Adli. A supporto di Kean in attacco ci saranno Colpani, Beltran e Sottil in trequarti.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Mandragora, Adli; Colpani, Beltran, Sottil; Kean. Allenatore: Raffaele Palladino

Monza-Fiorentina, dove vedere in tv e streaming

La partita tra Monza e Fiorentina, in programma lunedì 13 gennaio alle 20:45, sarà visibile in tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

Sarà possibile seguire il match in diretta streaming anche su Sky Go, NOW e DAZN.