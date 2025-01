Juventus, Thiago Motta: “Siamo i primi a essere arrabbiati. Kolo Muani? Non parlo di giocatori di altre squadre”

Le parole dell’allenatore della Juventus, Thiago Motta, alla viglia della gara contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini

Gara di alto livello quella che andrà in scena martedì 14 gennaio tra la Juventus di Thiago Motta e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Entrambe cercano la vittoria dopo aver pareggiato nell’ultimo turno di Serie A, i bianconeri nel derby mentre i nerazzurri contro l’Udinese a Udine.

La Juventus, poi, nelle ultime 7 gare di campionato hanno ottenuto 3 punti solamente una volta: contro il Monza il 22 dicembre.

Alla vigilia della partita contro l’Atalanta Thiago Motta in conferenza stampa ha analizzato il momento dei suoi e ha parlato anche del calciomercato.

Juventus, la conferenza stampa di Thiago Motta

Thiago Motta ha cominciato la conferenza stampa parlando della gara: “Il gruppo sta recuperando dal derby, è importante recuperare sia fisicamente che mentalmente. Siamo arrabbiati perché non abbiamo vinto ma già concentrati alla prossima partita. Atalanta? Una squadra che sta bene”. Quindi lato Juventus. “Tutti i giocatori di questa rosa sono importanti, anche Dusan. Quando lui è presente siamo contenti, quando è mancato abbiamo fatto bene con altri. Non possiamo essere soddisfatti perché non abbiamo vinto. Kolo Muani? Non parlo di giocatori di altre squadre”

L’allenatore bianconero ha poi continuato: “Koopmeiners? Un ragazzo che dà tanto nel quotidiano, si allena sempre molto bene, aiuta i suoi compagni e si sacrifica per la squadra in tanti momenti della partita, dove potrebbe non farlo e nessuno lo vedrebbe”. Thiago Motta è stato allegato da Gian Piero Gasperini ai tempi del Genoa: “Si è evoluto sicuramente, ma già prima era una grandissimo allenatore. Oggi ancora di più. Mi ricordo un allenatore molto esigente, che voleva andare sempre in attacco, voleva vedere squadre che giocavano bene ed è così ancora oggi. L’Atalanta è una squadra che attacca, con tanti uomini, cambiano qualcosa con i tre attaccanti, dipende anche dalle avversaria, ma è uno dei grandi allenatori del nostro campionato”.

“Siamo i primi a essere arrabbiati”: le parole di Motta

L’ex Bologna si è soffermato anche sul momento della squadra. “Noi siamo i primi a essere arrabbiati per non vincere. Nell’ultima partita abbiamo giocato meglio dell’avversario, abbiamo creato delle situazioni per tornare in vantaggio e non siamo stati bravi. Lavoro, lavoro, lavoro. Non siamo contenti, ma positivi perché abbiamo la convinzione che il lavoro è quello giusto e lo si sta facendo bene. Tante cose dobbiamo migliorare per arrivare alla vittoria, è su questo che ci prepariamo in settimana. Douglas Luiz? “Può giocare. Sta ancora recuperando, ma è normale, non solo per lui ma per tutta la squadra”.

Thiago Motta ha infine concluso la conferenza stampa concentrandosi su Yildiz e non solo. “Giocando a destra sta facendo bene, così come faceva a sinistra. Quando ha giocato in zona centrale, come in Coppa Italia contro il Cagliari, ha fatto anche bene. Tante cose può fare meglio. Ricordiamoci sempre che è un ragazzo molto giovane”. E aggiunge. “Sicuramente abbiamo commesso errori perché in tante partite potevamo arrivare alla vittoria e non ci siamo arrivati. Questo significa che qualcosa in più dobbiamo dare”.

