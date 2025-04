La probabile formazione schierata da Unai Emery per l’andata dei quarti di finale di Champions League tra il PSG e l’Aston Villa.

Sale l’attesa per i quarti di finale di Champions League. Mercoledì 9 aprile al Parco dei Principi alle 21:00 andrà in scena la partita di andata tra il PSG di Luis Enrique e l’Aston Villa di Unai Emery.

Il match di ritorno si giocherà martedì 15 aprile. L’appuntamento è fissato alle ore 21:00 al Villa Park di Birmingham.

I padroni di casa si presentano alla sfida dopo la vittoria in campionato contro l’Angers, ottenendo così la vittoria aritmetica della Ligue 1. Anche gli ospiti arrivano a Parigi dopo una vittoria in Premier League contro il Nottingham Forest.

Ecco, di seguito, la probabile formazione schierata da Unai Emery per la gara di andata dei quarti di finale di Champions League.

Aston Villa, la probabile formazione contro il PSG

Per la sfida di andata dei quarti di finale di Champions League tra PSG e Aston Villa Unai Emery schiererà un 4-2-3-1. Tra i pali ci sarà Martinez. Difesa a quattro con Konsa e Mings centrali affiancati esternamente da Cash e Digne. A centrocampo ci sarà la coppia Kamara–Tielemans. Sulla trequarti agiranno McGinn, Asensio e Rogers. Unico ballottaggio in attacco tra Rashford e Watkins.

ASTON VILLA (4-2-3-1) Martinez; Cash, Konsa, Mings, Digne; Kamara, Tielemans; McGinn, Asensio, Rogers; Rashford/Watkins. Allenatore: Unai Emery

PSG-Aston Villa, dove vedere in tv e streaming

La partita di andata dei quarti di finale di Champions League tra PSG e Aston Villa, in programma mercoledì 9 aprile alle 21:00 al Parco dei Principi, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport 251 e in chiaro su TV8.

Sarà possibile seguire il match anche in streaming attraverso l’app di Sky Go disponibile su tablet, pc e cellulare.