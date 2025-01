Il laterale difensivo è arrivato al J|Medical per le visite

09:30 – Anche Cabal al centro medico bianconero per alcune visite di controllo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @gianlucadimarzio.com --> -->

09:00 – Alberto Costa è arrivato al J|Medical per le visite, il difensore diventerà un nuovo giocatore della Juventus.

La giornata di visite in casa Juventus

Giorno di arrivi per la Juventus, Alberto Costa è arrivato al J|Medical per le visite da nuovo giocatore bianconero. Il difensore è pronto a diventare ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. Insieme a lui, in giornata, sono previste le visite per Kolo Muani.