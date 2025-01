Napoli, Garnacho resta il primo nome per il post-Kvara: il punto

Attacco Napoli: il nome di Garnacho è il primo per il post Kvara

Il Napoli sta cercando il sostituto di Kvaratskhelia: gli azzurri incasseranno circa 75 milioni di parte fissa come già accordato verbalmente con i parigini qualche giorno fa

Per il sostituto dell’ala georgiana, il Napoli ha preso in forte considerazione il nome di Garnacho, ma le richieste del Manchester United (70 milioni di sterline) sono alte e gli azzurri vorrebbero impostare l’operazione alle proprie condizioni.

Si valutano intanto tutte le possibili alternative: in Germania è stato fatto il nome di Karim Adeyemi del BVB, per cui al momento non ci sono conferme. Manna, inoltre, ha già parlato con gli agenti dell’argentino.

Prosegue quindi la ricerca di un attaccante del Napoli, che ha ancora metà calciomercato invernale per trovare il sostituto di Kvaratskhelia.