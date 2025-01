Milan, attesa per la risposta di Rashford: le ultime

Il Milan resta in attesa di una risposta da parte di Marcus Rashford, attaccante classe 1997 del Manchester United

Resta in attesa il Milan, che si sta muovendo da giorni per arrivare all’attaccante del Manchester United Marcus Rashford.

L’inglese si è preso ancora qualche ora per decidere il suo futuro, ormai lontano dal club allenato da Amorim.

Su di lui resta attivo l’interesse anche di altri grandi club europei, come il Borussia Dortmund e il Barcellona.

La risposta di Rashford dovrebbe arrivare entro 24/48 ore. Non cambia la strategia del Milan, che aspetterà il definirsi di questa operazione. Per quanto riguarda gli slot concessi per i calciatori inglese, i rossoneri potrebbero tesserare solo uno tra lui e Kyle Walker, terzino del Manchester City osservato dal club.

--> -->

Milan, le ultime su Rashford

Sfumato Kolo Muani, ormai prossimo a vestire la maglia della Juventus, i rossoneri continuano a puntare forte su un altro attaccante.

Non dalla Ligue One, bensì dalla Premier League. Si tratta di Marcus Rashford, classe 1997 che può coprire vari ruoli nelle zone offensive del campo.

I numeri di Rashford

L’inglese è sceso in campo 24 volte in stagione, trovando 7 gol e 3 assist. Presenze accumulate tra Premier League, Europa League, Community Shield ed Efl Cup.

In carriera sono invece 440 le presenze totali, condite da 143 reti e 63 passaggi vincenti.