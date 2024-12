I trasferimenti più famosi tra la Juventus e la Fiorentina: quando il calciomercato va oltre la rivalità in campo

Striscioni, proteste e nella maggior parte dei casi fischi assordanti: il calciomercato tra Juventus e Fiorentina è ormai una costante delle ultime sessioni. L’ultimo nella lista è Nico Gonzalez, tra i tanti che hanno fatto il percorso da Firenze a Torino.

La rivalità in campo, negli ultimi anni, non ha impedito le trattative tra le due società: dagli anni ’90 le operazioni di lusso tra i due club sono state molteplici, con i bianconeri soprattutto che hanno attinto più volte dall’organico viola.

Da Roberto Baggio negli anni ’90 all’ultimo Nico Gonzalez, passando per Kean, Vlahovic e Chiesa: l’asse Juventus-Fiorentina nasconde trattative eclatanti, che hanno creato ancora più rivalità tra le due tifoserie.

La partita in programma domenica 29 dicembre alle 18:00 sarà decisiva per la classifica, in un contorno di mercato che rimane sempre vigile.

Dalla Juventus alla Fiorentina: tra gli alti e i bassi

Moise Kean, autore di 10 gol in 15 partite di Serie A nella sua prima stagione in viola, rappresenta l’ultimo tassello di una lunga storia di trasferimenti tra Juventus e Fiorentina. Il suo arrivo è il più costoso mai sostenuto dal club di Commisso per un giocatore proveniente dalla rosa bianconera.

Con lui, sale a 13 il numero dei calciatori passati dalla Juventus alla Fiorentina, tra cui nomi di spicco come i più recenti Arthur e Mandragora e i più lontani Mutu, Balzaretti, Pjaca e Amauri. Alcuni hanno trovato la loro dimensione, mentre altri sono stati meteore che al Franchi non sono riusciti a emergere.

Tornando ancora più indietro, si ricordano Cristiano Zanetti, Almiron, Miccoli, Marchionni, Blasi e persino Enzo Maresca, oggi allenatore del Chelsea. In totale, la Fiorentina ha speso poco più di 50 milioni di euro per questi acquisti, una cifra che corrisponde a circa un quarto degli oltre 220 milioni investiti dalla Juventus per portare a Torino giocatori viola nello stesso arco temporale

Dalla Fiorentina alla Juventus: una storia di “tradimenti”

Negli ultimi venticinque anni, la Juventus ha investito oltre 220 milioni di euro per portare a Torino ben undici giocatori dalla Fiorentina. Questi trasferimenti hanno spesso segnato la storia del mercato viola, con quattro dei cinque più costosi nella storia del club viola legati proprio al passaggio in bianconero.

Dai più recenti Dusan Vlahovic e Nico Gonzalez, passando per quelli un po’ più lontani Federico Chiesa e Federico Bernardeschi: questi quattro nomi rientrano nelle cessioni più remunerative della Fiorentina, a conferma di quanto l’asse con la Juventus sia redditizio per il club di Rocco Commisso.

I trasferimenti dalla Fiorentina alla Juventus hanno suscitato, molto spesso, delle reazioni molto eclatanti: da coreografie suggestive come quella dantesca per Vlahovic, accolto al Franchi con diecimila fischietti, a striscioni polemici contro la proprietà per la cessione di Gonzalez. Più lontano nel tempo il passaggio di Roberto Baggio nel 1990, trasferimento che segnò un’epoca dopo i 5 anni del Divin Codino a Firenze.

Altri giocatori, come Bojinov, Neto e Felipe Melo, hanno lasciato la Fiorentina in maniera meno rumorosa, mentre Giorgio Chiellini, arrivato in prestito in viola, è tornato alla Juventus per diventare una bandiera bianconera.