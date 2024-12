Prime pagine: “Scudetto, la Juve c’è”; “Uno per tutti”

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, sabato 28 dicembre

Le prime pagine di oggi, sabato 28 dicembre, dedicano ampio spazio alla Serie A, in programma nella giornata di oggi, e al calciomercato. Nello specifico, in programma quattro partite. A partire da Empoli-Genoa e Parma-Monza alle 15:00, in seguito poi Cagliari-Inter alle 18:00 e infine il big match di giornata Lazio-Atalanta alle 20:45.

La Gazzetta dello Sport apre sulle Parole di Alessandro Del Piero dai Globe Soccer Awards, oltre che della battaglia scudetto tra Inter e Atalanta.

Il Corriere dello Sport apre sulla partita tra Lazio e Atalanta, mentre in basso trova spazio il duello tra Juventus e Fiorentina, oltre che Claudio Ranieri e la sua Roma.

Tuttosport apre sulla dipartita di Gian Paolo Ormezzano, mentre in basso il calciomercato di Juventus e Torino.