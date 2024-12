Le probabili scelte di Antonio Conte per l’ultima sfida del 2024

Dopo aver battuto il Genoa non senza fatiche grazie ai gol di Anguissa e Rrahmani nel primo tempo, il Napoli di Antonio Conte torna allo stadio Maradona dopo due trasferte e accoglie il Venezia di Eusebio di Francesco.

Domenica 29 dicembre alle 15:00, infatti, gli azzurri scenderanno in campo per chiudere al meglio l’anno solare e mantenere viva la pressione sull’Atalanta capolista. Antonio Conte confermerà l’ormai classico 4-2-3-1, con un solo ballottaggio.

Tra i pali ci sarà Alex Meret. La difesa sarà orfana di Buongiorno e vedrà al centro la coppia composta da Amir Rrahmani e Juan Jesus. Sulle corsie toccherà a Giovanni Di Lorenzo a destro e Matias Olivera a sinistra.In mezzo al campo ci sarà Stanislav Lobotka. Al suo fianco spazio a Scott McTominay e Frank Zambo Anguissa.

Qualche dubbio, invece, solo sull’attacco. Se Conte conferma Matteo Politano a sinistra e Romelu Lukaku al centro, persiste il ballottaggio Neres-Kvaratskhelia, ma il brasiliano è in vantaggio per la maglia da titolare. Politano non si è allenato venerdì per una leggera influenza ma sabato tornerà in gruppo e sarà della partita.

Napoli, la probabile formazione per il Genoa

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; McTominay, Lobotka, Anguissa; Politano, Lukaku, Neres. Allenatore: Antonio Conte.

Dove vedere Genoa-Napoli in tv e in streaming

La sfida tra il Napoli di Antonio Conte e il Venezia di Eusebio Di Francesco, valevole per la diciottesima giornata di Serie A, si giocherà domenica 29 dicembre al Maradona e il fischio d’inizio sarà alle ore 18.

Napoli-Venezia sarà visibile in diretta e in streaming sull’app di Dazn. Per gli abbonati a Sky, sarà possibile seguire la sfida su Sky Sport 214, previo abbonamento aggiuntivo.