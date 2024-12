Juventus, la probabile formazione contro la Fiorentina

La probabile formazione della Juventus per la gara di Serie A contro la Fiorentina all’Allianz Stadium di Torino.

La Juventus è chiamata a dare continuità alla vittoria importante in trasferta ottenuta all’U-Power Stadium per 1-2 contro il Monza.

I bianconeri hanno bisogno di chiudere il 2024 con un successo per rimanere ancorati al treno Champions League in classifica e non allontanarsi troppo dall’Atalanta capolista.

Di fronte ci sarà la Fiorentina di Raffaele Palladino, reduce dalla sconfitta interna al Franchi in rimonta contro l’Udinese.

Thiago Motta può contare su un fondamentale recupero: quello di Andrea Cambiaso che si candida a una maglia da titolare.

La probabile formazione della Juventus contro la Fiorentina

Possibile quindi rivedere subito dal primo minuto Cambiaso in difesa. Sicuro di un posto anche Koopmeiners che potrebbe arretrare in mediana. Ballottaggio aperto invece per la posizione di trequartista,

JUVENTUS (4-2-3-1) la probabile formazione: Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli; Conceicao, McKennie, Yildiz; Vlahovic. All. Motta.

Dove vedere Juventus-Fiorentina in tv e in streaming

Il fischio d’inizio per il big match tra Juventus e Fiorentina è in programma per domenica 29 dicembre alle 18:00 dall’Allianz Stadium di Torino. La gara sarà trasmessa in tv su Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4k e Sky Sport 251.

Sarà inoltre possibile seguire la partita in streaming dall’app di Dazn, da Sky Go o su Now.