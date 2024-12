Fiorentina, la probabile formazione contro la Juventus

La probabile formazione della Fiorentina per la gara di Serie A contro la Juventus all’Allianz Stadium di Torino.

La Fiorentina è chiamata a dare una risposta dopo la sconfitta subita al Franchi in rimonta per mano dell’Udinese per 1-2 grazie alle reti nel secondo tempo di Lucca e Thauvin.

I viola hanno bisogno di chiudere il 2024 con un successo per rimanere dentro alla zona Champions League in classifica e non allontanarsi troppo dall’Atalanta capolista.

Di fronte ci sarà la Juventus di Thiago Motta, reduce dalla vittoria in trasferta all’U-Power Stadium per 1-2 contro il Monza.

Raffaele Palladino è ancora alle prese con i dubbi di formazione e, in particolare di modulo tra centrocampo a due o a tre.

La probabile formazione della Fiorentina contro la Juventus

Il principale dubbio riguarda Sottil, che qualora venisse schierato dal primo minuto come esterno vedrebbe la Fiorentina con il 4-2-3-1. Altrimenti spazio a Mandragora in mezzo al campo con Adli e Cataldi per formare un centrocampo a tre e Colpani e Gudmundsson alle spalle di Kean.

FIORENTINA (4-2-3-1) la probabile formazione: De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Colpani, Gudmundsson, Sottil; Kean. All. Palladino.

Dove vedere Juventus-Fiorentina in tv e in streaming

Il fischio d’inizio per il big match tra Juventus e Fiorentina è in programma per domenica 29 dicembre alle 18:00 dall’Allianz Stadium di Torino. La gara sarà trasmessa in tv su Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4k e Sky Sport 251.

Sarà inoltre possibile seguire la partita in streaming dall’app di Dazn, da Sky Go o su Now.