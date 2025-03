Tutto quello che c’è da sapere sulla prossima edizione della Supercoppa Italiana: ecco la sede e le squadre partecipanti

Il trionfo del Milan nella finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter (per 3-2) è ormai un lontano ricordo perché é già ora di pensare alla prossima edizione.

Tanti i dubbi e le domande relative al tipo di format e al numero di squadre partecipanti.

E soprattutto, si giocherà ancora in Arabia Saudita?

Supercoppa Italiana, la sede per il 2026

Anche per la prossima edizione, il palcoscenico potrebbe rimanere lo stesso, ma a una condizione. Nell’accordo è previsto che la Federcalcio saudita e la Lega possano trovare un’intesa per il format, continuando sulla strada della Final Four oppure tornando alla classica formula dove a scontrarsi, in una gara secca, sarebbero la vincitrice della Coppa Italia e la squadra Campione d’Italia.

Detto questo, l’Arabia Saudita potrebbe nuovamente accogliere la Supercoppa italiana solo se tutte le big (Inter, Juventus e Milan) saranno presenti. Data l’eliminazione del club bianconero in Coppa Italia (ai rigori contro l’Empoli), questa opzione appare molto complicata. Dunque, vista anche la partecipazione a rischio del Milan (che dovrebbe almeno arrivare in finale di Coppa Italia), la prossima edizione del torneo potrebbe non giocarsi in Arabia Saudita e la formula della Final Four potrebbe non essere confermata.

Supercoppa Italiana, le squadre partecipanti nel 2026: la situazione

Se il format della Final Four dovesse essere confermato quali sarebbero le quattro squadre che giocherebbero la prossima edizione? Con l’Inter attualmente prima in classifica e in semifinale di Coppa Italia, resta viva l’opzione che anche la terza classificata del campionato possa far parte della competizione. La definizione delle due semifinali di Coppa Italia inizia a tracciare in modo più preciso anche il percorso verso la prossima edizione della Supercoppa.

Se il format utilizzato nelle ultime due stagioni dovesse essere confermato, verrebbe mantenuto questo schema per decretare le 4 partecipanti:

Vincitrice Serie A

Vincitrice Coppa Italia

Seconda classificata Serie A

Finalista Coppa Italia

Al tempo stesso, gli incroci potrebbero essere i seguenti:

vincitrice Serie A vs finalista Coppa Italia

vincitrice Coppa Italia vs seconda classificata Serie A

Il regolamento della Supercoppa parla chiaro: “se la vincitrice e/o la seconda classificata in campionato (come potrebbe essere l’Inter) corrispondono a una o entrambe le finaliste di Coppa Italia (può esserlo solo l’Inter, se vincesse la semifinale col Milan) in Supercoppa subentrerebbero la terza ed eventualmente la quarta classificata della Serie A”.

Di seguito, lo schema di selezione secondo l’ordine:

Vincitrice Serie A

Vincitrice Coppa Italia

Seconda classificata Serie A

Finalista Coppa Italia

Terza classificata Serie A

Quarta classificata Serie A