Milan, la probabile formazione contro la Roma

Le possibili scelte di Fonseca per la partita contro la Roma

Si avvicina l’ultima giornata di Serie A del 2024, che vedrà il Milan impegnato a San Siro contro la Roma (qui la probabile formazione dei giallorossi).

Nel match di domenica sera, i rossoneri cercheranno di dare seguito alla vittoria esterna arrivata contro il Verona.

Per quanto riguarda la formazione, si va verso la terza esclusione consecutiva di Theo Hernandez dall’undici titolare. Assenti anche Okafor, Loftus-Cheek e soprattutto Leao, uscito per infortunio nell’ultima partita.

Quasi sicuramente mancherà ancora Pulisic, che ha svolto ancora un allenamento personalizzato, mentre torna tra i convocati Bennacer. Di seguito la probabile formazione dei rossoneri.

La probabile formazione

Nel 4-2-3-1 di Fonseca ci sarà Maignan tra i pali, con Emerson Royal, Gabbia, Thiaw e Theo Hernandez a comporre la linea difensiva. Il francese torna titolare dopo il chiarimento con Fonseca (I dettagli). A centrocampo partiranno Terracciano e Fofana. Sulle fasce dovrebbe esserci Chukwueze a destra con Jimenez avanzato a sinistra. Infine, Reijnders giocherà alle spalle di Alvaro Morata.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Terracciano, Fofana; Chukwueze, Reijnders, Jimenez; Morata. All. Fonseca.

Dove vedere Milan-Roma in tv e streaming

La partita tra Milan e Roma, valida per la diciottesima giornata di Serie A, si giocherà a San Siro domenica 29 dicembre alle 20:45.

Sarà possibile vederla in diretta streaming in esclusiva su DAZN. In alternativa, per gli abbonati al servizio “Zona DAZN”, la gara sarà visibile sul canale 214 del decoder Sky.