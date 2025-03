Fiorentina, Palladino: “Sbagliato approccio, dobbiamo lavorare tanto”

Le parole dell’allenatore dopo la partita di Conference League contro il Panathinaikos

La Fiorentina, dopo la vittoria contro il Lecce, è scesa in campo nella gara d’andata degli ottavi di finale di Conference League.

In Grecia, la squadra viola ha sfidato il Panathinaikos, perdendo per 3-2. Dopo due gol subiti nei primi venti minuti, Beltran e Fagioli avevano riportato il risultato in parità. Alla fine, il gol decisivo per i greci è arrivato al 55esimo minuto, segnato da Tete

Un risultato che renderà decisiva la sfida di ritorno, in programma tra una settimana al Franchi di Firenze.

Al termine della partita, Palladino ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Le parole di Palladino dopo Panathinaikos-Fiorentina

Raffaele Palladino ha analizzato della partita: “Credo che abbiamo fatto un buon primo tempo, nonostante un approccio che non volevamo. Abbiamo preso due gol prima di una grande reazione, li abbiamo messi in difficoltà”.

L’allenatore ha quindi parlato dell’approccio: “Inspiegabilmente c’è stato un approccio sbagliato nel secondo tempo. Sono dispiaciuto, i ragazzi erano i primi a essere carichi nello spogliatoio. Ci siamo un po’ innervositi per le loro perdite di tempo, ci siamo fatti trascinare dalla partita. Non è un alibi, ma abbiamo giocato meno”.

In particolare, Palladino ha parlato di cosa accaduto dopo la partita: “Ho parlato alla squadra a fine gara, di solito non lo faccio mai, ma era doveroso farlo. Dobbiamo migliorare gli approcci alla partita: non possiamo reagire sempre dopo aver subito uno schiaffo. Non può accadere più. Sto cercando di trovare la chiave giusta per migliorare questo aspetto. Troppe volte abbiamo sbagliato approccio, devo lavorarci tanto”.