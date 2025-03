Roma, l’accoglienza dell’Olimpico al fischio d’inizio

Si riempie lo stadio Olimpico per l’andata degli ottavi di finale tra la Roma di Claudio Ranieri e l’Athletic Bilbao

Tante bandiere e tutto colorato di giallorosso: è questa l’immagine che ha regalato lo stadio Olimpico all’inizio della gara tra la Roma e l’Athletic Bilbao.

Fin dal riscaldamento ogni tifoso, di qualsiasi settore, ha cominciato a sventolare la propria bandiera e a far sentire tutto il suo supporto.

Fischi assordanti per i calciatori dell’Athletic Bilbao al momento dell’ingresso in campo per il riscaldamento, tantissimi applausi per gli uomini di Claudio Ranieri.

La stessa cosa, poi, si è ripetuta nel corso della lettura delle formazioni da parte dello speaker dello stadio Olimpico.

Il cammino europeo della Roma

La Roma di Claudio Ranieri ha chiuso la prima parte di Europa League al quindicesimo posto in classifica raccogliendo 3 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte.

Ai playoff, invece, i giallorossi hanno battuto il Porto vincendo 3-2 il ritorno all’Olimpico, dopo il pareggio all’andata in Portogallo per 1-1. In caso di passaggio del turno, poi, gli uomini di Ranieri incontrerebbero la vincente dell’ottavo tra il Fenerbahce e i Glasgow Rangers.