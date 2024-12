Roma, la probabile formazione contro il Milan

Le possibili scelte di Claudio Ranieri per la partita contro il Milan

Dopo la convincente vittoria per 5-0 contro il Parma, la Roma si prepara al ritorno in campo.

Nella diciottesima giornata di campionato, i giallorossi faranno visita a San Siro al Milan.

La squadra di Ranieri ha il dovere di fare risultato per recuperare terreno in classifica, che al momento la vede al decimo posto. Di seguito le probabili scelte di formazione per la sfida di domenica sera.

La probabile formazione

Claudio Ranieri dovrebbe affidarsi al 3-5-2 per affrontare il Milan a San Siro. In porta ci sarà come sempre Svilar, mentre la difesa a tre dovrebbe essere composta da Mancini, Hummels e Ndicka. Sulle corsie, dovrebbero giocare a tutta fascia Saelemaekers a destra e Angeliño a sinistra.

A completare il centrocampo ci saranno Koné e Pisilli da interni con Paredes in cabina di regia. In attacco, infine, faranno coppia Paulo Dybala e Artem Dovbyk.

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pisilli, Angeliño; Dovbyk, Dybala. All. Ranieri

Dove vedere Milan-Roma in tv e streaming

La partita tra Milan e Roma sarà valida per la diciottesima giornata di Serie A e si giocherà a San Siro domenica 29 dicembre alle 20:45.

La gara sarà visibile in diretta streaming in esclusiva su DAZN per tutti gli abbonati. Inoltre, sarà possibile vederla sul canale 214 del decoder Sky per gli abbonati al servizio “Zona DAZN”.